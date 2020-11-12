A股快報：兩市靠穩　融資餘額少16億人民幣

滬深3大股指齊高開，滬綜指略為高開2點或0.07%，報3,344點；深成指高開69點或0.5%，報13,789點；創業板指重上2,700點關，高開24點或0.9%，報2,705點。

人民銀行開展1,200億元人民幣(下同)逆回購操作，另有300億元逆回購到期，當日實現淨投放900億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.6236，較上日下調166點子，連跌兩日。

截至周三(11日)，上交所融資餘額報7,351.94億元，按日減少11.55億元；深交所融資餘額報7,048.42億元，按日減少5.34億元；兩市合計14,400.36億元，按日減少16.89億元。

中信證券展望，後疫情時代數碼化趨勢仍將延續，以5G和雲計算為核心的科技進步，將帶來技術的紅利。全球復甦仍需一定的時間，流動性環境整體寬鬆，A股科技板塊處於情緒低位、整體估值低於歷史均值水平，配置價值凸顯。建議重點關注消費電子、物聯網、雲計算、智能駕駛、IDC、半導體、網絡安全和信創等細分領域龍頭。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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