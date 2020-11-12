全球經貿戰：英國擬擴大對外資收購敏感企業的干預

英國計劃廣泛干預被視為威脅國家安全的外資收購。根據法律草案，外國企業欲收購核能、人工智能(AI)、運輸、能源及國防等17個產業的英國企業之前，必須先報告相關交易，政府將在30天內檢視相關交易。

據了解，法案對發布後完成的交易具有回溯性約束力，可施加罰款和干預。如未遵守規定者，將面臨公司在全球5%的營收或最少1,000萬英鎊的罰款，以及多達5年徒刑。

此外，新法規可能賦予英國政府類似美國外商投資審查委員會(CFIUS)的權力，要求外資在收購涉及戰略技術的企業之前，必須通過國家安全審查。

事實上，英國長年來對外資採取放任的態度，根據目前法規，假設外資單純收購一部分資產，就算具備戰略重要性，但因為不是收購整家公司，便不受併購法規約束，若是收購小型企業亦不受法規限制。而過去18年來，英國政府僅干涉12宗收購案。

不過，由於英國今年脫離歐盟後，約翰遜政府開始在吸引外資和保障戰略資產之間取得平衡；尤其在新冠肺炎疫情爆發導致股市大跌期間，不少外國企業有意趁低價大舉併購，有關國安的顧慮有增無減。

分析認為，雖然有關法案並無具體針對任何特定國家，但其出台正值英國對中國參與重要基礎設施項目的政治擔憂升溫之際。美國近年拉攏英國等盟友圍堵中國企業，今年7月英國便禁止華為參與國內的5G網絡基礎建設。

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