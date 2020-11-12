新西蘭央行：銀行若採低息貸款　實施負利率可能性下降

新西蘭央行周三(11日)推出更多貨幣刺激措施，將於12月起為銀行提供新一輪貸款融資，以降低銀行的融資成本和推低利率。央行助理行長Christian Hawkesby周四(12日)表示，若是銀行使用了旨在推低借貸成本的低息貸款，實施負利率的可能性就會降低。

Hawkesby稱，如果銀行不喜歡負利率，那麼盡可能多地將貸款計劃融資轉化為低利率便可降低實施負利率的必要性，所以那其中是包含銀行激勵因素的，因為關乎所需的貨幣刺激總量。

此外，Hawkesby認為經濟比預期更具彈性，但不確定性廣泛存在，下行風險仍然很大。而在相當程度的不確定性依然存在的情況下，負利率仍是一種選擇，貸款融資計劃奏效與否，將取決於是否作出該選擇的關鍵。

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