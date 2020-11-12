【大行觀點】高盛料標指明年底前漲20%　上望4300點

新冠疫苗研發最近氣氛樂觀，高盛進一步看好股市前景，預測美股標普500指數在明年底之前能上漲20%，達到4,300點。標指周三(11日)收報3,572點，升27點或0.77%。

標指自10月30日以來已經上漲9.2%。高盛美國股票首席策略師David Kostin在分析報告中寫道，第3季的業績比預期更強，因而調高對標普500指數每股盈利預測。他將2021年的每股盈利預測由170美元調高到175美元，2022年的由188美元調高到195美元。上述支持股市上升的假設，乃基於至少有一種疫苗能夠在美國廣泛使用、國會兩黨分治政策沒有劇烈變動，以及經濟持續V形復甦。

Kostin估計的2021年每股盈利水平，代表標指在明年年底以前要漲至大約4,300點，即較現價有約20%上行空間。如果利率調高，高盛樂觀的預期難以達成，然而Kostin認為聯儲局加息機率低，未來多年都將維持幾近為零的低利率。

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