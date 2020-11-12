中芯：持續評估出口管制影響 與美國保持積極溝通
2020年11月12日 10:17
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內媒引述中芯國際(00981)董事長周子學在業績會上表示，當前國際形勢日趨複雜，該公司合法合規經營，對美國的出口管製表示遺憾，而對公司的影響可控，會持續評估影響，目前與美國方面保持積極溝通。
中芯表示，14nm工藝已在去年四季度量產，良率已達業界量產水準；客戶對公司技術的信心也在逐步增強。對於美國的出口管制對供應鏈的影響，該公司與供應商積極梳理，尋找解決方案。此外，該公司今年的研發任務基本完成，但承認距離世界一流企業還有很長路要走。
另外，中芯指第二代先進工藝技術n+1正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進去小量試產，產品應用主要為高性能運算，並重申公司只為民用終端用戶服務，沒有任何軍事終端用戶。
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