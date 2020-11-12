中芯：持續評估出口管制影響　與美國保持積極溝通

中芯表示，14nm工藝已在去年四季度量產，良率已達業界量產水準；客戶對公司技術的信心也在逐步增強。對於美國的出口管制對供應鏈的影響，該公司與供應商積極梳理，尋找解決方案。此外，該公司今年的研發任務基本完成，但承認距離世界一流企業還有很長路要走。

另外，中芯指第二代先進工藝技術n+1正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進去小量試產，產品應用主要為高性能運算，並重申公司只為民用終端用戶服務，沒有任何軍事終端用戶。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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