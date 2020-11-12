中國經濟：11月首周乘用車日均零售增20%

內媒引述中國乘聯會數據顯示，11月第1周的乘用車日均零售按年增長20%至3.5萬輛，按月更增42%，顯示11月第一周的車市零售表現平穩。

此外，中汽協副總工程師許海東表示，10月份汽車銷售火爆，尤其是新能源汽車單月銷量達16萬輛，超出此前預期。10月份，新能源汽車產銷分別完成16.7萬輛和16萬輛，按年分別增長69.7%和104.5%；單月產銷第4次刷新了當月歷史紀錄。

隨着消費信心的持續回升，疊加「雙11」、車展以及新能源下鄉等活動的拉動，市場需求的恢復仍將保持穩中向好態勢。但亦要注意當前不穩定性不確定性較多，將對進一步鞏固市場需求帶來一定的風險。

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