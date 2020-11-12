高盛及野村看好日股後市　日經明年料見28000點

日經225指數周三收盤突破25,000點，為1991年以來首次，兩家大行隨即上調日股預測，料日經225指數將升見28,000點。

高盛表示，將東證指數12個月目標點位定在1,875點，日經225指數目標點位定在27,200點。野村則預計，到明年年底東證指數將升至1,825點，日經225指數將升至28,000點，創1990年以來新高。

日經225指數現報25,473點，升109點或0.43%；東證指數報1,724點，跌4.3或0.25%。今年以來，兩指數分別累計上漲約7%及下跌約0.5%。

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