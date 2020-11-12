字節跳動收購Musical.ly案　美財政部尋求解決方案

美國財政部周三(11日)表示，希望針對北京字節跳動在2017年收購手機應用程式Musical.ly時引起的國家安全風險找到解決方案。Musical.ly後來被併入字節跳動旗下短影音平台TikTok當中。

外電報道，美國財政部發表這項聲明的前1日，字節跳動剛在美國華府上訴法院遞狀，對特朗普政府要求字節跳動出售TikTok在美業務的命令提出異議，這道命令原定12日生效。

美國財政部發言人Monica Crowley表示，財政部會繼續將重心放在針對字節跳動收購Musical.ly一案引發的國家安全風險找到解決方案，有關解決此案的必要步驟，當局已向字節跳動表達得很清楚。

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