中國經濟：消費者減購外國商品　原來係因為…

外媒報道，內地雙11活動引發大量購物潮，但全球管理諮詢公司--Oliver Wyman一位合夥人指出，內地消費者對外國商品的需求未如以往強勁，民族主義情緒或愛國主義並非主因，反而是中國的品牌價值提升，增加消費者對內地商品的信心。

報道引述Oliver Wyman零售及消費者商品合夥人Jacques Penhirin指出，儘管外國商品對內地消費者而言仍頗具吸引力，但相較於去年，其吸引力有所減弱，包括美容、化妝及保健商品，甚至是電子產品。

他指出，內地消費者的需求出現某種程度的變化，不是因為政治因素造成的，而是對中國品牌更多的信心所致，並稱內地製造的產品愈來愈優質，蘋果公司就是個好例子，在加州設計，但在中國製造，因此中國能做出優良產品。故他重申，內地民族主義情緒對抑制外國商品具有一定作用，但這不是進口商品需求減弱的主因。

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