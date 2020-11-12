全球經貿戰：忌憚中美關係前景　內地廠商怕拜登將對華強硬

美國總統當選人拜登雖然未有公布對華政策，惟外電報道，內地製造商擔心拜登上台後，美國將繼續保持對華敵對態度，維持對數千億美元中國商品加徵的關稅，以及對中國技術和投資實施嚴格限制。

杭州衞浴設備商杭州帝誠科技是去年遭受特朗普關稅打擊的公司之一，其銷售經理Antony Hung表示，拜登政府的政策應該更好預測，但在擔心會再打貿易戰的情況下，公司不敢進一步擴大美國市場，亦不會停止在美國以外尋找新的市場。美國市場約佔該公司收入的20%。

至於內窺鏡檢查用醫療器械生產商武漢EndoAngel Medical Technology Co.的銷售經理Li Huan亦有類似看法，認為拜登上任後，中美關係只會適度改善，而進入美國的門檻已經很高，加上政治關係緊張，美國肯定會定下更高標準，所以公司甚至沒有嘗試申請進入美國市場，只計劃尋求歐洲監管批准。

中國經濟資深觀察人士、研究公司Gavekal Dragonomics的創始合夥人Arthur Kroeber表示，預期特朗普關稅或技術限制措施完全重置的人可能會失望，因為拜登將重新調整而非撤銷有關政策。

分析認為，中美關係將繼續面臨不確定性，雖然可能不會再有貿易緊張關係突然升級的狀況發生，但在環境、關稅等部分領域的合作不可能一蹴而就，在科技等部分領域的脫鈎也可能會繼續。此外，拜登可能聯合盟國施壓中國，進一步模糊中國出口商的前景。

瑞銀集團首席中國經濟學家汪濤則警告，特朗普雖敗選但仍掌權，明年1月交接前的這段時間會是中美關係脆弱的時期，現任政府有很大的風險可能會實施額外的對華措施，其中一些措施在政治上可能難以解決。

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