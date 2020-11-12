全球經貿戰：紐交所總裁指中企仍有在美上市需求

中美貿易戰下，美國收緊對中企赴美上市的監管。今年5月，美國參議院通過法案，不遵守美國審計和法規標準的外企，恐無法在美國交易所上市。不過，外媒引述紐約證券交易所總裁Stacey Cunningham表示，仍持續看到中企有在美上市的需求，而據統計，今年首九個月美國的跨境IPO中，半數正是中企。

Stacey Cunningham指出，該所仍繼續看到中企希望在美國股市上市，儘管當前有很多貿易和監管相關的輿論，但中企的需求並未變化，因此該機構也正進行建設性的工作，並強調該所將藉投資者保護(如審計監督)與市場准入間的平衡，和不鼓勵其他公司進入其他股市，以保持美國市場的實力和流動性。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020