【大行觀點】有疫苖經濟就立刻有救？瑞銀：別存幻想…

自新冠肺炎疫苗臨床試驗傳出好消息後，為全球疫情帶來希望。惟瑞銀集團警告，別過度幻想疫苗能很快讓經濟恢復原狀，至少需要1年時間才能恢復到疫前的經濟水平。

外媒引述瑞銀董事長Axel Weber指出，即使使用疫苗，全球經濟也需要時間才能恢復到疫情前水平。他對未來並非感到悲觀，因為最終大家仍會解決疫情危機，只是他認為，不應該幻想會很快地解決疫情，是需要一些時間的。他預計，要回到疫情前的GDP，至少要耗時1年；要恢復其原先的失業率水平，也需要1到2年時間，這是一段相當長的復甦。

輝瑞疫苗每人需要2劑，根據目前預測，到年底只能接種2,500萬人，到2021年至多生產多達13億劑疫苗；歐洲、英國和美國政府已經率先購買數百萬劑。故他預計，要在全球範圍內廣泛接踵疫苗，還需一段時日。

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