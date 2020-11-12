全球銀行排名：摩根大通三年獨冠斷纜 建行排名上升
2020年11月12日 10:25
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外電報道，國際金融監控組織FSB(Financial Stability Board，金融穩定委員會)公布2020年期全球系統性重要銀行(Global Systemically Important Banks)榜單，過去3年獨居最高第4級別的摩根大通被降1級至第3級，與花旗銀行和滙豐控股(00005)並列。不過該榜單主要評估期間只到去年底疫情大流行爆發前，摩根大通則拒絕評論被降等一事。
富國銀行和高盛集團排名均從2級被降到1級，被認為對金融系統的風險降低。與此同時，在今年的30家公司名單中，中國建設銀行(00939)排名提升了1級，從1級升上2級。
不過，最新排名使用了去年底的數據，即未反映疫情影響。這場疫情迫使銀行業撥備數百億美元來防範潛在的信貸損失，而有關當局亦放寬或推遲了執行常規，以協助銀行業應對危機。相關排行是基於銀行的規模、跨境業務範圍、與其他銀行的聯繫等指標作評估。
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