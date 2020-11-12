全球銀行排名：摩根大通三年獨冠斷纜　建行排名上升

外電報道，國際金融監控組織FSB(Financial Stability Board，金融穩定委員會)公布2020年期全球系統性重要銀行(Global Systemically Important Banks)榜單，過去3年獨居最高第4級別的摩根大通被降1級至第3級，與花旗銀行和滙豐控股( 00005 )並列。不過該榜單主要評估期間只到去年底疫情大流行爆發前，摩根大通則拒絕評論被降等一事。

不過，最新排名使用了去年底的數據，即未反映疫情影響。這場疫情迫使銀行業撥備數百億美元來防範潛在的信貸損失，而有關當局亦放寬或推遲了執行常規，以協助銀行業應對危機。相關排行是基於銀行的規模、跨境業務範圍、與其他銀行的聯繫等指標作評估。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020