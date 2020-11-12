新冠肺炎：疫苗樂觀情緒反成近期最大風險？

外媒引述MKM Partners首席經濟學家兼宏觀策略師Michael Darda周三(11日)表示，美股本周飆升可能是因為新冠肺炎候選疫苗有效性達90%的消息刺激，但投資者不應對這股樂觀情緒帶來的反彈升勢太放心，反而短期的風險在於新增病例激增，尤其是美國中西部和西部。

事實上，疫苗不會一夕之間出現，必須要耗費一段時間才會推出，且分銷和派送也需要一些時間，因此如果這段時間放鬆警惕，恐怕會遭遇一些問題，甚至可能導致部分關閉封鎖重現。

他又認為，儘管經濟復甦速度超越了華爾街多數人的預期，但全美病例空前快速激增無疑是一個威脅。近期病例數量暴增的情形仍令人擔憂，如果大家因為疫苗的好消息就變得自滿且放鬆警戒，這恐怕是個潛在的問題。他預計要到2021年底才會完全復甦。

他預期，今年底標普500目標仍在3,600點，已是該指數歷史最高水平，且略高於9月2日的紀錄。標普500指數周三收在3,572.7，意味年底前的潛在升幅可能已不大。

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