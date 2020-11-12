【專家點評】鄧澤堂：短線揀股宜向舊經濟板塊

新型肺炎疫苗研發有進展，續利好市場氣氛，道指向上。惟資金繼續由科技股撤出，亞馬遜(AMZN)連跌兩日累跌逾8%，Zoom(ZM)亦連跌兩日累跌逾兩成，納指跑輸大市。同樣地，恒指衝高回落，科技股捱沽，主要科技股短時間跌逾兩成。因此，即使恒指已累升逾2100點，科技股卻見重挫。短線而言，疫苗等利好消息或已逐步被市場消化，再向上衝動力或有限，料恒指或會先回吐至26,000點附近水平整固。

板塊方面，內地就互聯網平台經濟領域擬出台反壟斷指南，資金輪動至舊經濟股下，料科技股短線難有表現，宜先轉向留意舊經濟。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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