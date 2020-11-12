全球經貿戰：學者指拜登勝選避免中美走向戰爭

民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，美國布魯金斯學會John L. Thornton中國研究中心主任李成表示，雖然不必因此對中美關係回暖過分樂觀，但至少拜登勝選短時間內將為中美關係提供了避免繼續滑坡、走向戰爭的機會，雙方當務之急是重新建立對話機制。

他對於美國大選結果感到驚訝，首先是特朗普居然還能得到7,100多萬票，只較拜登落後約500萬票，說明美國社會分裂。同時顯示以民族主義、民粹主義為特徵的「特朗普主義」，選後依然會對美國社會產生不可低估的影響。

此外，李驚訝內地網民和意見領袖希望特朗普連任的普遍程度。他指出，有的人可能是帶着「零和」博弈的觀點，希望特朗普連任，把美國搞糟了，中國會得到好處。但問題在於，中國在過去兩年已經進入了一個漩渦，如果美方在台灣等問題上繼續出手，中方一定會針鋒相對，最終結果就是戰爭。很多人沒有認真感受這種危險性。

李又指出，華盛頓精英對中國的情緒有一致性恐懼、不安和強硬，但還沒有對華戰略的共識。他擔心中國很多人盲目得出結論，以為所有美國人都以中國為敵，如果真是這樣的話中美就必有一戰了。但他認為，中美要避免這樣的衝突，因為這是毀滅性的，是沒有贏家的。

被問及中美關係前景如何，李認為拜登勝選至少在短時間內給了中美一個避免走向戰爭的機會。雙方應抓住這次機會，重新評估過去幾年相互間的政策和舉措，重新整理互相打交道的思路與方式，爭取和推動這個世界上最重要的雙邊關係轉危為安，走向緩和。

李表示，拜登已宣布他的四大優先議題，包括新冠疫情如防疫和疫苗、美國經濟的恢復、處理種族矛盾及應對氣候變化。這四大優先議題就有3個是與中國有關的「國際公共利益」，當中有很多雙方合作的迴旋餘地，但需要從新的視角來看待。他認為，雙方當務之急是恢復公共衛生的對話與合作，恢復應對氣候變化的合作，建立危機管控機制。中美於奧巴馬時期有105個對話機制，特朗普上任後的前兩年只剩下4個，現在幾乎一個都沒有，中美應當重新建立對話機制。

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