【大行報告】野村上調港交所目標價
2020年11月12日 10:31
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野村發表報告，將香港交易所(00388)目標價由435.3港元上調至462.9元，評級維持「買入」。港交所現報372.4元，升7元或1.9%。
野村指，受惠現金市場交易活動增加，及日均交易額按年上升83%至1,410億元推動核心收入增長39%，港交所今年第3季純利按年增長52%至33億元，高於該行預測。而集團季度EBITDA按年上升37%，EBITDA利潤率亦按年提升2個百分點至79%。
該行表示，港交所的互聯互通業務勢頭及潛在上市新股強勁，其中集團今年首9個月錄得互聯互通產生收入14億元，按年增長79%，主要是因互聯互通日均交易額強勁，令港交所的交易及清算活動收入按年增加81%至11億元。
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