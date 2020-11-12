港股格局：郭家耀料26500阻力大　新經濟股有隱憂

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持好淡爭持格局。自從疫苗取得重大進展後，市場期望經濟重啟，資金由新經濟股轉投舊經濟股。但隔晚此情況出現紓緩，美國科技股指數反彈，舊經濟回軟，相信港股亦有同一走勢。恒指本月以來已累升逾2,000點，回吐壓力較大，加上新、舊經濟股走勢相互抵銷，預期指數將寸步難行，料短期在26,500阻力較大，下方支持則在25,800點。

新經濟股最近顯著受壓，郭指，除了資金轉投舊經濟股，亦顯示內地對互聯網平台的監管有機會進一步加強。雖然目前換貨潮暫時減緩，新經濟股沽壓有望減輕，但內地對行業的監管，則需要進一步觀察，不明朗因素仍存在。

不過，政策並非完全扼殺互聯網平台的生存空間，只是將競爭規範化，亦針對消費者權益的保障。新經濟股在短期急跌後，低位或現反彈，但仍未有具備重展升勢的條件。若想吸納相關股份，現時可先下一注，留部分資金分注再買，因為預期後市或有更多監管政策出台，屆時或有另一波調整出現。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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