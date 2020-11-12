【專家點評】鄧建初：炒股最緊要事前多預測　臨場執生欠周詳

美國總統選舉戰情激烈，一如既往，期間翻炒候選人醜聞，雙方招來招往，更加插歷史上最醜陋的選舉辯論、以及「十月驚奇」特朗普染上新冠肺炎的戲碼。根據過往數據，如非太差，在位總統連任機率可說是十拿九穩，然而一場疫症，令人看清楚各地政府治國之道及如何處理危機。美國竟然是全球確診及死亡人數之冠，令自詡為世界一哥的美國人顏面何存？特朗普拚命製造經濟上升大好表象，卻淡化世紀疫症的恐怖蔓延，缺乏有效對付疫情的措施，因而將可以連任的總統寶座斷送，可謂「大意失荊州」。

今年10月15日曾在東網「專家點評」專欄中，根據「鐘擺理論」、反射錯誤運用、民調拜登領先特朗普近10個百分點，加上身邊朋友一面倒傾向特朗普當選的相反理論等理據，初哥推斷特朗普應會輸掉選舉之戰。並預期連任失敗後，特朗普會無所不用其極，扭盡六壬謀求翻盤，不肯承認落敗，對美國人民起了極壞示範作用。

10月22日，東網記者致電初哥詢問港股格局，我同樣認為牌面上拜登較大機會勝出，特朗普落敗後會用盡一切手段推翻投票結果，美股在此段時間應會大跌。結果市場因恐懼競選形勢不明朗，美股提前一星期開始先大跌1800點，卻在揭盅日後完全追回失地。其時螞蟻集團招股上市，因為需要認購，部分基金及股民沽出手持股票以求騰出資金落飛，大市受到沽盤影響而下跌。果如所料，總統選舉及港股路向一如劇本演繹地兌現。

選舉當日，不停有朋友傳來消息，加上電視台的評論，強調特朗普在多個搖擺州份領先。初哥馬上登入網站查閱情況，均顯示拜登全部落後若干百分點。同時亦有朋友截圖，傳給初哥看網頁寫着特朗普拿了289張選舉人票，贏了拜登的236票。初哥一時不慎，信以為真，看來大局已定，連後來另一好友傳來訊息說還未計郵寄人數票源也不以為然。心想今次可能估錯了。誰知道峰迴路轉，經過郵寄選票點算後，拜登從後趕上，雖然特朗普不肯認輸，但選舉應是拜登勝出了。

從以上例子可引證，事前經過深思熟慮、抽絲剝繭地用邏輯思維去推算，好過臨場執生，相信即時發布的消息。事前推敲可比喻是旁觀者清，即場執生則是當局者迷。

炒股何嘗不是如此？初哥事前預測，很多時候都勝過臨場執生，所以寫稿及教學可強化我深思熟慮去作出預測，並做好應對方法。至於臨場執生的弱點，經過盤後作出檢討，並記下模式，多年來勤做功課，現已改善不少。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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