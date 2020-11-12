港股格局：黃耀宗指資金輪動完成　新經濟股仍吸引

新經濟股周四(12日)早間反彈，LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，不少新經濟股經過連日大幅下挫後，股價已跌至吸引水平，其後還要看內地就平台經濟反壟斷有甚麼政策。

他指出，根據外國經驗，科技巨擘因壟斷被罰款後，只要股份基本面強，股價依然會跑出。因此，他認為若投資者早前未有減持科技股，現在不是大舉清倉之時，但要有心理準備，由於短線欠缺催化劑，股價短期難以迅速重返早前高位。

他認為，近期資金在新舊經濟股間的輪換已經完成，短線1至2個月舊經濟股或會跑贏，但長遠看，他依然看好高增長的新經濟股會有較大升幅。恒指方面，他預期主要區間維持在25,200至27,000點上落波動。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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