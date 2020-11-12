【專家點評】鄧聲興：吉汽獲多重利好消息

另一方面，受惠於11月公布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，當局產業發展規劃對新能源汽車整車和產業鏈標的形成了長期利好作用。吉利汽車擁有新能源領域核心專利技術超過百項，包括新能源-48V、新能源-HEV、新能源汽車核心零部件-電機、電子電氣架構等，相關新技術將推動未來盈利前景及集團估值提升。向上阻力位為22元，向下止蝕位為18元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020