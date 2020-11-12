港股格局：溫天納料支持位在25500點

恒指開市升逾百點後倒跌，資深投資銀行家溫天納表示，美股不確定性大，牽涉美國總統選情及疫苗進展，令市場出現資金轉移。不過美股周三晚持續上升，港股近日累積升幅亦非常高，投資者須謹慎部署。

市場須觀望若拜登上場會否改善對華政策，未來數月特朗普將繼續反對結果。而即使疫情過去，市面消費亦未必能回復到疫情前情況，市場現時憧憬疫苗成功推出，導致舊經濟股，如金融股上升，但他認為純屬預期；另外，美國政府的量化寬鬆政策尚未有新方向，因此局限市場升勢。

內地方面，不少政策出台，他指或會為經濟帶來結構性的改變，在十四五規劃相關政策落實前，市場規則會重整，未來有利可持續發展的科技企業，如電訊及新能源汽車類股份。此外，亦會減少發展槓桿，禁止科網平台促銷或壟斷市場。

他表示，恒指站穩26,000點，已反映所有正面因素，從基本面而言，第三季企業業績已發布，未來支持點除了視乎企業基本面，還要觀望內地新政策、本地封關情況、以及新股規模等。他預料支持位在25,500點，惟本地疫情反覆，封關後回流的主要為港人，不會刺激消費或樓市；新股規模亦不及螞蟻集團大，投資者須觀望未來會否再度出現大型新股吸引資金。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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