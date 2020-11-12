【瑞通推介】ATMX中美團即市彈最多　資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場消化疫苗研究進展消息，道指隔晚收報29,397點，跌23點或0.08%；納指反彈2%。

恒指周三(11日)收跌74點或0.28%，報26,226點，結束4日升勢。周四(12日)早段曾回升逾230點，重返26,460點，其後升幅收窄至不足100點。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,000萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

內地擬就互聯網平台經濟領域起草反壟斷指南，加上疫苗試驗見曙光，消息令ATM連日被拋售。阿里巴巴周三以全日最低位248.4元收市，下瀉9.8%，失守100天線，股份由歷史高位309.4元計累跌19.7%。有券商認為反壟斷指南對阿里影響較大，阿里管理層則認為政策是針對全行業而非只是阿里。另外，香港交易所行政總裁李小加表示，阿里納入港股通只是時間問題，並正與內地監管機構保持密切溝通。今年阿里巴巴天貓雙11銷售額破紀錄達4,982億元人民幣，較去年增長26%，阿里周四早段一度反彈逾4%，高位重上258元。周三有近1.7億元淨流入其好倉，淡倉同日則有近660萬元淨流出。

美團周三一度轉升，惟其後沽壓沉重，收挫9.6%於271元，盤中險守270元，失20天線。由歷史高位338.2元計，短短兩日累跌近19.9%。周四早段急漲，重上290元水平，收復20天線。有券商看好美團正在擴充的社區團購業務可提升收入。周三有超過37億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾4,800萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有逾940萬元淨流出。

同樣受北水追捧的還有周四放榜的騰訊控股，周三錄逾67億元北水淨買入。騰訊周三回吐7.4%，以全日最低位551元收市，跌穿20天線，由周一(9日)歷史高位633元計累挫近13%。騰訊周四公布第3季業績，券商料集團上季可按年多賺27.5至65.8%，並聚焦網遊業務前景和微信平台貨幣化進程等。另有報道指，有新手遊晉身上月全球手遊收入榜首，擊敗騰訊旗下兩隻皇牌手遊。騰訊周四早段曾漲逾6%，高見585元。周三有逾2.2億元淨流入其輪證好倉，為上日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾4,900萬元淨流出。

資金流入舊經濟股，加上市場認為中資電信商近月用戶增長數據良好，中國移動周三以全日最高位53.95元收市，漲5.2%，收復100天線並創近兩個月高。周四早段回落2%，續於53元水平上落。周三有逾810萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流入。

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