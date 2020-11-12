港元拆息︰1個月跌至0.12厘水平　續創逾9年低

2020年11月12日 11:50
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.04厘；1星期拆息企0.055厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.12厘，連續第6個交易日下跌，為自7月份以來最長跌勢，續創2011年2月以來低位；3個月為0.32厘。
    12/11/2020
    隔夜 0.04380厘
    1 星期 0.05554厘
    2 星期 0.06482厘
    1 個月 0.12018厘
    2 個月 0.24554厘
    3 個月 0.32536厘
    6 個月 0.55839厘
    12 個月 0.72250厘
    11/11/2020
    隔夜 0.03636厘
    1星期 0.05786厘
    2星期 0.08804厘
    1個月 0.13411厘
    2個月 0.24929厘
    3個月 0.33446厘
    6個月 0.55589厘
    12個月 0.72530厘
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