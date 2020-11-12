港元拆息︰1個月跌至0.12厘水平　續創逾9年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.04厘；1星期拆息企0.055厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.12厘，連續第6個交易日下跌，為自7月份以來最長跌勢，續創2011年2月以來低位；3個月為0.32厘。

12/11/2020

隔夜 0.04380厘

1 星期 0.05554厘

2 星期 0.06482厘

1 個月 0.12018厘

2 個月 0.24554厘

3 個月 0.32536厘

6 個月 0.55839厘

12 個月 0.72250厘

11/11/2020

隔夜 0.03636厘

1星期 0.05786厘

2星期 0.08804厘

1個月 0.13411厘

2個月 0.24929厘

3個月 0.33446厘

6個月 0.55589厘

12個月 0.72530厘

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020