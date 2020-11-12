美股快將大冧市？拜登顧問建議關閉經濟4到6周…

外媒引述拜登政府負責處理新冠肺炎疫情的顧問Michael Osterholm建議，將商業活動關閉4到6周，同時向人們提供薪資補償。不過，若經濟停擺的建議落實，美股恐怕要來一次大冧市！

Michael Osterholm同時亦是明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任。他表示，美國正走向新冠肺炎疫情的「地獄」，隨着愈來愈多人厭倦戴口罩及安全距離，這種「疫情疲勞」將使疫情寒冷天氣進一步惡化，因為人們將更傾向於待在室內。

他表示，實施全國性封鎖措施，有助於在靜待疫苗的同時，將新增確診數字降至可控水平。他指出，可以推出1項計劃來彌補所有薪資損失，對象包括員工、中小型企業，以及城市、州及縣政府，這些政府都可以做到，完成之後，就可以實施4到6周的封鎖。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020