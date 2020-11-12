年初精準沽空大獲全勝　大鱷阿克曼最新行動係…

年初新冠肺炎疫情爆發之際，Pershing Square對沖基金經理、有「小巴菲特」之稱的阿克曼(Bill Ackman)精準進行沽空交易，從中獲利26億美元。如今他認為，企業將難以償還債務，故通過對沖基金再度押注以規避企業違約風險。

外媒報道，阿克曼近日表示，市場對疫情的態度再次變得自滿，低估疫情風險。他更透露，本周初進行了1項新交易，通過對沖基金來規避企業違約風險。這和他在年初的操作相當類似。阿克曼表示，新對沖基金規模接近他在2月底時規模的30%，當時他購買了一系列710億美元公司債的巨額保單。

阿克曼說，有趣的是，在8個月前做出的押注，現在在同樣的狀況下仍然有效，如同沒有發生過火災一樣，市場仍相信世界會變好。

阿克曼預測，各國政府將被迫關閉大量經濟領域，以抑制疫情傳播，這讓許多負債累累的公司面臨風險。當上述預測被證明是正確的時候，保險價值將迅速膨脹。阿克曼的Pershing Square基金年初僅用了2,700萬美元進場，在3月中旬出場時就淨賺了26億美元。

阿克曼當時選擇將獲利重新投入股市，增加了該基金的現有股份，也建立了新的持倉。今年以來，該基金上漲44%，在押注成功前則是跌了7%。

不過阿克曼表示，從長遠來看，他對經濟是保持樂觀的，認為經濟可能會強勁復甦，但他同時預測在未來幾個月內，將是充滿挑戰的時期。阿克曼認為疫苗的利好消息，在未來幾個月實際上是看跌的，因為這將使人們更加自滿，不太可能把病毒視為威脅。

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