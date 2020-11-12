【零售浩劫】堡獅龍季度收益挫39%　不排除縮減港澳業務

集團指，全球爆發新型冠狀病毒疫情，廣泛的經濟活動中斷，嚴重打擊旅遊及消費相關行

業，導致零售銷售增長放緩甚至萎縮。然而，集團的租金開支並無按比例減少，儘管在目前的零售環境下，仍有部分業主不願意提供租金寬免，惟亦有部分業主願意轉為按純營業額計算收取租金。

由於整體店舖租金仍然維持在一個非常不合理的水平，公司現正與所有核心市場(尤其是香港及澳門)的業主重新商討，尋求租金寬免及減租。倘若業主不願意就其的要求作出合理回應，公司將關閉相關店舖。倘若嚴峻的經營環境持續，將相應大幅縮減香港及澳門的業務規模。

此外，該公司將繼續調整購貨及庫存水平，並持續地全面檢討店舖組合，及關閉任何特定錄得虧損的業務分部。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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