全球經貿戰：中國暫停從澳洲維多利亞省進口原木

在中國與澳洲關係惡化之際，澳洲農業部指出，中國已由周三(11日)起暫停從澳洲維多利亞省進口原木，理由是檢出有害生物。

此前，中國已暫停受理10月31日後啟運的澳洲昆士蘭省的原木報關。中國進口商引述官員消息指出，澳洲產品將在11月6日之後面臨更多的海關檢查。

不過，中國官員否認對澳洲產品採取任何協調性的行動。

澳洲農業部官員上周對400家出口商發警告，指最近中國出現延遲通關和由此帶來的商業損失，其中包括在上海等待通關時活龍蝦出現死亡。

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