瑞銀：未來10年中國進入中速發展階段　人民幣繼續升值

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新報告就此判斷，未來10年中國將進入中速發展階段，即2022至2025年國內生產總值(GDP)增速在5至5.5%；2026至2035年在4至5%。該行繼續看好消費、金融、工業以及可再生能源領域龍頭企業，並預計人民幣還有進一步上行空間，2021年美元/人民幣匯率或見6.3。

報告指出，10月份內地股票反彈，MSCI中國指數漲5.3%，滬深300指數漲2.4%，主要利好因素包括第3季盈利表現可觀、經濟持續復甦、拜登勝選美國總統的共識不斷上升。中資美元債券10月走勢平穩，投資級債表現持平，高收益債僅略微下跌。人民幣繼續走高，在10月份兌美元升值1.5%。

2020年第3季，銀行和可選消費行業盈利超過預期，數字經濟行業的利潤也保持穩定。這證實中國宏觀數據處在復甦軌道，支持備受打擊的週期股和價值股估值重估。債券方面，該行依然相對於投資級債看好高收益債，因後者的違約風險可控，且估值具吸引力。該行下調美元/人民幣匯率預測，之前對所有期限的預測均為6.7，現在則將2021年上半年預測下調至6.4，2021年下半年預測下調至6.3。

「十四五」規劃綱要提出一系列全面的發展目標。決策者期望到2025年中國躋身高收入行列，到2035年中國的實際GDP或人均國民收入翻倍。這意味着2021至2035年的GDP年均複合增長率在4.7%。

具體而言，該行預期2021年中國GDP按年增速將從2020年的低基數回升至7%，之後將進入中速增長階段，即2022至2025年增長率在5至5.5%，2026至2035年在4至5%。這意味內地的人均GDP在2020年為10,500美元的基礎上，到2025年將達到約15,000美元(超過世界銀行2020年設置的高收入門檻：人均12,535美元)，到2035年將達到2萬美元。

報告又指出，「十四五」規劃和2035年遠景目標建議，重申了對世界局勢的謹慎論調，強調「世界處於百年未有之大變局」。決策者預期，無論誰擔任美國總統，中美關係難有根本性改善。拜登主政下的美國政府被認為更具可預測性，較現任政府對華敵對態度會減輕，但是拜登很可能尋求聯合盟友共同對中國施壓。儘管該行認為大選結果不會對中國的復甦之路和金融市場產生重大影響，但全球供應鏈多元化可能提速，這使得中國的改革與開放較以往更加重要。

為應對持續變化的國內外環境，中國聚焦國內政策議程並將重點轉向高品質發展。主要政策與投資重點包括：

* 「雙循環」戰略

這一新發展格局已被正式寫入「十四五」規劃。具體而言，「內循環」旨在釋放潛在內需、穩定供應鏈。「外循環」旨在開放市場並與全球經濟體相互合作，改善與國際市場的互聯互通。「雙循環」戰略旨在重塑並協調國內與國際供應鏈，尤其是以內需為主線的消費、科技與金融行業供應鏈。該行認為，以內需為主的企業將成為主要受益者。

* 深化市場改革與開放

鑑於中美緊張局勢帶來科技脫鉤和供應鏈中斷的風險，《建議》指出通過持續改革與開放來贏得並鼓勵外商投資。支持性措施預計將包括進一步放寬外資進入國內市場的條件、加快資本市場改革、擴大服務與科技進口、降低進口關稅以及縮短負面清單等。主要的潛在受益行業包括銀行、券商、保險、金融科技、工業行業龍頭等。

* 促進科技自主創新

鑑於中美緊張局勢帶來科技脫鉤和供應鏈中斷的風險，中國政府將科技創新和自給自足作為首要任務。該行預計政府將承諾更多措施來發展本土技術，尤其是半導體技術和先進製造業，並在未來幾年繼續推動數字經濟發展。主要的潛在受益板塊包括核心硬件/軟件和先進製造業等。

* 城鎮化2.0加快步伐

中國領導人承諾將推動區域協調發展和新型城鎮化建設。在下一階段，該行認為中國將以改善城市群內部和城市群之間的互聯互通為重點，繼續完善交通基礎設施、改造老舊社區並加速戶口/土地改革。此外，中國也將致力於打造智慧城市，發展新基建。主要的潛在受益板塊包括5G、大數據、物聯網和電動汽車供應鏈。

* 綠色經濟是長期目標。

《建議》提出推動綠色低碳發展以實現「美麗中國」的願景。這回應了中國近期提出的在2060年前實現碳中和的承諾，而國內的碳排放量預計將在2030年達到頂峰。鑑於中國的減碳承諾，「十四五」 規劃可能設定更高的綠色能源目標。同時，中國還可能繼續促進綠色金融市場的發展，以加強監管透明度並鼓勵外資參與。主要的潛在受益板塊包括可再生能源(太陽能、風能)以及電動汽車供應鏈。

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