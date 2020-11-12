【專家分析】中國互聯網風暴中　騰訊能否安然度過？

分析指出，多年以來，相比起在新型互聯網金融領域大張旗鼓的螞蟻集團，騰訊主攻微信移動支付，同時確保其規模較小的消費貸款業務有足夠資本支持。2018年經歷的監管整頓，雖然讓騰訊一度陷入動盪，並從那時起以更嚴格的措施防止年輕人遊戲成癮。儘管微信是中國人常用的應用程式，但騰訊到目前都沒有完全貨幣化該服務應用於電商、金融及其他相鄰業務的潛力，監管機構可能會考慮這一點。

DZT Research駐新加坡分析師Ke Yan稱，電商和金融平台相比，騰訊從社交廣告到視頻遊戲在內的核心業務，與實體經濟和民生關係更小，相信其情況會較好。

騰訊金融科技業務的估值在螞蟻集團IPO被叫停前介於2,000億至3,000億美元，是與螞蟻集團最接近的競爭對手，然而，在某些領域仍然較為落後。加上雲計算，金融科技和商業服務是騰訊增長最快的部門，2019年營收近150億美元，佔總收入的1/4。其中大部分來自微信推動的商業支付。同樣通過微信，騰訊提供與螞蟻集團相似，但規模小得多的金融服務。造成這種局面的因素有很多，例如螞蟻集團掌握先發優勢並成為獨立公司，以及通過電商交易更好地掌握消費者數據。

分析認為，螞蟻集團開拓市場，騰訊可以觀望者的姿態從中吸取教訓。事實上，待螞蟻集團跨過所有障礙後，騰訊再作出倣效也不算遲，因為後者擁有用戶和支付系統。

目前，騰訊仍可依靠遊戲這顆搖錢樹，而廣告業務則可能繼續受全球宏觀不確定性和與字節跳動的競爭打擊。此外，新冠肺炎疫情期間網上服務興起，亦令騰訊受益，同時也規劃了明年的新遊戲陣容。

騰訊總裁劉熾平曾稱，在騰訊各種金融科技業務中，集團對自身定位是行業及其他合作夥伴的合作者和推動者，而不是市場顛覆者。集團與監管機構緊密合作，並且非常尊重風險管理。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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