恒馳汽車上海及廣州基地啟動試生產　預計明年量產

據介紹，恒馳兩大基地均按照工業4.0標準建設，裝配了2,545台智慧型機械人，採用德國舒勒、庫卡、杜爾、日本發那科等世界最先進的裝備，引進世界最先進的工藝，實現世界最先進的智慧製造，全面達產後1分鐘可產1輛車。該公司指，按計劃將在全球布局多個這樣標準的基地，到2025年實現首期規劃總產能每年100萬輛。

早前恒馳6款汽車同時亮相，預計明年陸續量產。

恒大汽車股價現報23.85元，1.35元或6%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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