恒馳汽車上海及廣州基地啟動試生產　預計明年量產

2020年11月12日 13:37
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    恒大汽車(00708)公布造車進展，恒馳汽車上海、廣州兩大生產基地已全面啟動試生產調試，距離量產又邁進一大步。
    據介紹，恒馳兩大基地均按照工業4.0標準建設，裝配了2,545台智慧型機械人，採用德國舒勒、庫卡、杜爾、日本發那科等世界最先進的裝備，引進世界最先進的工藝，實現世界最先進的智慧製造，全面達產後1分鐘可產1輛車。該公司指，按計劃將在全球布局多個這樣標準的基地，到2025年實現首期規劃總產能每年100萬輛。
    早前恒馳6款汽車同時亮相，預計明年陸續量產。
    恒大汽車股價現報23.85元，1.35元或6%。
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