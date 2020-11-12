中國經濟：內地擬加大學前教育相關資金投入

中國教育部近日密集式發布有關教育支持的政策文件。繼周二(10日)教育部刊文明確表示鼓勵支持民辦教育、允許關聯交易之後，周三(11日)文件提及進一步加大對學前教育相關資金投入力度；同日作出重磅公示，擬同意21所獨立學院轉設為獨立設置的本科學校。

以周二的刊文為例，教育部對合法合規的關聯交易持開放態度。前提是關聯教育要公開、公平、公允，以及合理定價。因各地民辦教育發展歷史及實際情況存在較大差異，教育部不便設定全國統一的過渡期，財政、稅務部門也無法制定「一刀切」的分類選擇稅費政策，具體辦法由省、自治區、直轄市立足地區實際制定。

更值得注意是，教育部加快獨立學院的「升級」安排。獨立學院是民辦高等教育的重要組成部分，但由於性質不清晰，長期陷入公辦、民辦兩不清的尷尬局面，政策大方向早已要求獨立學院轉設辦學，今批獨立學院公示的辦學性質便大多傾向民辦為主。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020