調查：95%上市公司提及疫情帶來影響　披露比率料上升

會計師行致同發表香港企業管治調查報告，95%恒生綜合指數成分股公司提及新冠肺炎疫情帶來的影響。有份討論疫情影響的公司中，54%公司同時描述其針對疫情的緩解措施，包括實施防疫措施、響應政府政策、改變投資及財務決定、提供客戶支援服務、監控風險及探討潛在商機。

致同指出，只有31%公司在年度報告表示已建立業務持續方案，雖然業務應變方案並不能保證即時全面恢復業務營運，但建立穩健的框架、實施有效的流程及監控，有助企業及其僱員處理和管理疫情引起的重大業務停擺。

致同香港會計師事務所諮詢總監黃美燕表示，疫情爆發令全球各國措手不及，並帶來前所未有的挑戰。上市公司面臨巨大的壓力及挑戰，需透過業務轉型應對。年度報告的質素及業務應變方案，對市場及投資者來說變得非常重要。

致同香港會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，雖然疫情持續約一年，但未見疫情對披露有很大影響。在疫情下，披露業務持續方案重要性增加，建議所有上市公司，多作披露，以加強透明度及投資者的信心。

該行指，很多企業正在採納去年推出有關守則及上市條例諮詢總結的新措施，如95%恒生綜合指數成分股公司，採納披露董事會成員多元化政策的新要求。

夏其才預期，在未來數年披露比率會進一步上升，尤其在獨立非執行董事選舉的透明度方面，同時樂見整體企業管治，環境、社會及管治(ESG)常規，以及披露水平均有所提高。

港交所去年12月修訂《ESG指引》，引入新的披露要求，強制要求上市公司討論其識別及緩解重大氣候相關事宜的政策。報告顯示，只有12%公司作出此項披露。就討論氣候相關事宜的影響而言，綜合企業的披露比率最高，達75%，資訊科技公司披露比率則較低，只有19%。

夏氏說，企業增加披露，相應的成本難免增加，但隨愈來愈多投資基金、家族辦公室等關注ESG，相信整體利益大於成本，認為本港市場向正確方向發展中，惟不少中小企無從入手，望聯交所能提供更多指引。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020