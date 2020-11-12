中銀保監：大灣區保險產品銷售可擴至廣東全域

中國銀保監會周四(12日)發布推進粵港澳大灣區人身保險產品有關工作的通知，指出大灣區保險產品主要在粵港澳大灣區內地9市銷售，並可擴展至廣東省全區域。

該通知提及，跨境醫療險產品保障區域，以被保險人在保障區域內指定的醫療機構發生的醫療費用為責任範圍，不得包括疾病責任，不得帶有返還保費責任。治療行為發生地應當主要涵蓋粵港澳大灣區。其中，內地保障區域可擴展至廣東省全域，以及經保險公司認可的其他主要城市；境外保障區域限於香港、澳門。保險公司在上述保障區域內，為客戶境外治療提供就醫安排和理賠款直接結算服務。

各人身險公司可通過與港澳地區保險機構或第三方機構合作，為赴港澳地區就醫客戶提供就醫安排和理賠款直接結算服務；也可為港澳地區保險公司赴內地就醫客戶提供就醫安排和理賠款墊付業務。

費率釐定方面，跨境醫療險產品主要基於粵港澳大灣區內醫療健康、商業保險經驗數據定價，保額上限可適度提高與港澳接軌。

監管安排上，中銀保監會遵循依法監管、強化屬地監管責任及鼓勵產品創新的原則，授權派出機構對保險公司大灣區保險產品實施監督管理。廣東銀保監局、深圳銀保監局應當加強監管聯動，密切跟蹤監測大灣區保險產品業務經營情況，協商解決業務經營過程中遇到的問題，並於每季度結束後的10個工作日內向中銀保監報告轄區大灣區保險產品審批備案情況、業務經營情況、存在的問題以及有關工作措施、建議等。各保險公司應當嚴格執行產品和銷售監管要求，嚴禁跨區、跨境銷售，嚴禁對保險產品進行片面、誇大及不實宣傳。

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