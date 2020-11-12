波音料中國未來廿年要買8600架飛機　價值近11萬億元

美國飛機製造商波音(Boeing)周四(12日)表示，預計未來20年中國將需要購買8,600架飛機，價值近1.4萬億美元(約10.9萬億港元)，多過去年預測的8,099架。而中國也將為此提供價值1.7萬億美元的商業航空服務，反映出中國在新冠肺炎疫情後的航空需求有望強勁復甦。

綜合外媒報道，波音的預測是基於中國中產階級迅速增長，包括經濟增長及都市化的考量，顯示中國將在未來幾年引領全球旅遊復甦。自2000年以來，中國的民航噴射機機隊規模擴大了7倍，過去10年中，有接近25%的全球航空業增長貢獻來自中國，而波音預測該趨勢將在未來20年持續下去。

波音民用飛機集團中國行銷總經理Richard Wynne指出，儘管疫情嚴重影響全球航運市場，中國基本增長的動力仍維持強勁，而且北京政府持續透過投資，來改善擴張其交通設施及廣大的區域交通流量。

波音還預測，中國未來20年近75%的增購飛機都會是單通道客機，交付量預計達6,450架。此外，預計中國航空業長期增長的前景，也將為中國帶來39.5萬名航空人員的招聘需求。

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