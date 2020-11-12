未來10周成關鍵！提防特朗普卸任前向市場投下大炸彈…

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，現任總統特朗普即面對「人未走茶已涼」的炎涼景況，相信並不好受。惟外媒警告，依特朗普的性格和往績，在2021年1月20日交接前這10周內，這位狂人領袖的一舉一動，可能會為市場帶來巨大震盪。

報道指，這期間特朗普的任何行政命令，都可能讓投資者坐立難安，包括與中國的經貿、科技、金融、人權問題；與歐洲的貿易爭端，以及12月決定財政資助的最後期限。雖然如今特朗普政策如「跛腳鴨」，但「一意孤行」是其一貫作風，如本周初其突然透過推特宣布開除國防部長Mark Esper，接着白宮又安插3位親特朗普官員進入五角大樓。還記得10月特朗普曾在推特稱決定終止和民主黨討論新刺激法案，之後美股即大跌、國債飆升。

當中，對中美關係是全球市場上最大最脆弱的風險，尤其是特朗普將美國的新冠肺炎疫情爆發歸咎於中國，這場疫情亦是特朗普敗選的重要因素之一。特朗普除了能繞過國會調整關稅以外，也可考慮強迫中國企業從美國下市，本周美國還宣布制裁了另外4名中港官員。

分析指出，特朗普對選舉結果忿忿不平，離任前或會採不合作態度，影響政府交接，美國經濟或因此而受重挫，都是風險因素之一。

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