中美科技戰：美媒指拜登在科技議題上不會對中國手軟

美國總統特朗普上任以來，先後向中國掀打貿易戰和科技戰。如今拜登宣布勝選，市場關心到底拜登的取態會如何。美國傳媒報道，當地的商界人士和民主黨顧問普遍認為，拜登將在科技領域延續對中國的強硬姿態，保持美國優先的原則，全力阻止中國在科技產業爭霸。

報道引述資訊科技產業委員會(ITI)執行副總、特朗普政府前官員Rob Strayer預計，未來拜登政府將對中國採取強硬立場，尤其是歧視授權的問題，事關中國要求在當地保留數據，以及強迫企業轉讓知識產權權，才能在中國開展業務。該委員會是代表美國科技巨頭包含蘋果公司、英特爾和微軟合作的商業組織。

儘管拜登上任後中美關係或有轉變，但商界人士和民主黨顧問認為，拜登仍會打擊中國欲成全球科技領導的目標，並會延續過去幾年的政策包括對中國企業的出口管制，特別是針對電訊設備製造商華為，以及對中國製商品加徵關稅，皆因他們深信中國正不公平地幫助中國科技公司，尤其華為對全球安全來說是一個威脅。拜登顧問亦表示，其團隊已將人工智能、半導體和5G網絡設備視為優先領域，會盡力保持美國在這些方面的領先地位。

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