【租客天下】美國曼哈頓住宅租金大跌　回流帶動租務急升

外媒報道，美國曼哈頓(Manhattan)的房地產市場，在經歷疫情造成的歷史性重挫後，正面臨轉捩點。

報道指，儘管上班族和比較有錢的紐約人仍留在郊區，但租金大幅下跌，似乎正在吸引新一波更年輕的人返回都市。根據美國房地產公司Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，曼哈頓10月住宅出租新簽約量飆升33%，創下12年來最好的10月記錄。

曼哈頓10月住宅租金同時錄得史性最大跌幅，淨有效租金中位數年減19%，至2,868美元，年輕租客喜好的小型住宅跌幅最大，單居室住宅(One-bedroom apartment)租金按年減19%、工作室住宅(Studio apartment)租金年減21%。

Miller Samuel行政總裁Jonathan Miller認為，現在正處於消費者開始回到都市的轉捩點，賣家正緩慢地調整價格，而低價正在吸引更多的人入場。

不過，曼哈頓房市仍面臨重大挑戰，平常空置率約在2%左右，現在已超過6%，10月還有1.6145萬套住宅求租，同樣創下歷史紀錄，這意味業主不得不減租，並提供優惠措施吸引人們返回城市。

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