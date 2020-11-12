疫苖大贏家出爐？輝瑞公布進展當日　CEO賣股套現560萬美元

美國上市藥廠--輝瑞(Pfizer)周一(9日)公布疫苗旗下新冠疫苗有效率逾90%當日，其執行長(CEO)Albert Bourla在市場沽出近560萬美元股票，此舉引發市場指其涉及不當交易的熱議。

輝瑞周一宣布和BioNTech合作研發的新冠疫苗臨床試驗初步結果顯示，至少可以防止90%以上的人免於感染，此消息激勵輝瑞股價盤中上漲近15%。可周二提交美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，輝瑞CEO Albert Bourla以平均價每股41.94美元減持了132,508股輝瑞股票。

外媒報道，輝瑞指這些交易作為預先安排的交易計劃的一部分進行，該計劃於8月19日通過。此次出售的股份佔Bourla直接和間接持有輝瑞的股份的61.8%。

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