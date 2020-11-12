富衛港澳代理人數未受疫情影響　冀增加至5000人

富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑出席活動時表示，現時集團本港及澳門的保險代理數目逾3,000人，整體保險代理的數目並沒有受疫情影響而下跌，同時期望保險代理人的數目可於未來兩年內增加至5,000人，以滿足市場對醫療保險的需求增加及未來大灣區的業務發展。

他表示，現階段沒有特別招募機組人員的計劃，重申歡迎任何界別人士，惟最近機組人員查詢職位空缺的情況愈來愈常見。

他表示，疫情令客戶更加關注保障型及醫療保險，截至今年8月為止，投保醫療保險(包括自願醫保及非自願醫保)的保費比去年同期增加90%。

他亦表示，上半年的人壽年化新造保費較同期優於同業平均，截至今年第3季，該機構人壽產品的保單數量較去年同期增加1倍。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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