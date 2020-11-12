【市後重點睇】人民幣回軟　道期跌逾200點

美匯指數處93.07，離岸人民幣(CNH)高見6.6055，最新報6.6332，港匯企7.7538，美元兌日圓處105.31，歐元回升至1.1783，英鎊企1.3184。金價處1,868美元。布油見43.88美元，紐油企41.52美元。道指期貨跌214點，歐股早段偏軟。

●市後關注點

-18:00 歐元區9月工業生產

-21:30 美國10月消費物價指數(CPI)、美國上周新申領失業救濟人數

-騰訊控股第3季純利385.42億元，按年升89%，勝預期。首3季純利1,005.45億元，按年升40%。

●美股快將大冧市？拜登顧問建議關閉經濟4到6周…

●【力挺油價】OPEC+擬將增產計劃推遲3至6個月。

●全球經貿戰：

-學者指拜登勝選避免中美走向戰爭。

-紐交所總裁指中企仍有在美上市需求。

-忌憚中美關係前景，內地廠商怕拜登將對華強硬。

-英國擬擴大對外資收購敏感企業的干預。

-中國暫停從澳洲維多利亞省進口原木。

●新冠肺炎：

-英國數百萬人陷債務危機。

-新冠肺炎：日本富士通等5企業組建合營開發治療藥物。

-疫苗樂觀情緒反成近期最大風險？

●高盛及野村看好日股後市，日經明年料見28,000點。

●日本PPI按年減少2.1%，恐邁入通縮階段。

●新西蘭央行：銀行若採低息貸款，實施負利率可能性下降。

●全球銀行排名：摩根大通三年獨冠斷纜，建行排名上升。

●疫苖大贏家出爐！輝瑞公布進展當日，CEO賣股套現560萬美元。

●字節跳動今年內地廣告收入料達1,800億人幣。

-字節跳動收購Musical.ly案，美財政部尋求解決方案。

●瑞銀：未來10年中國進入中速發展階段，人民幣繼續升值。

●年初精準沽空大獲全勝，大鱷阿克曼最新行動係…

●銀色債券：花旗銀行提供「7免」優惠。

●恒馳汽車上海及廣州基地啟動試生產，預計明年量產。

●中國經濟：

-消費者減購外國商品，原來係因為…

-11月首周乘用車日均零售增20%。

-雙11最高每秒10.9萬宗交易按年增26%創新高。

-小米雙11期間全平台支付金額逾143億元人幣。

-內地擬加大學前教育相關資金投入。

●中芯：正就出口限制覓解決辦法，有信心不阻礙客戶出貨。

●調查：95%上市公司提及疫情帶來影響，披露比率料上升。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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