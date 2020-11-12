勝預期！騰訊第3季賺385億人民幣　按年升89%

綜合中外多家券商估計得出的中位數，該公司截至9月底止季度的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利，按年增長31.68%至321.47億元。

第3季收入總額中，增值服務業務收入按年增長38%至人民幣698.02億元。網絡遊戲收入增長45%至414.22億元。該項增長主要由包括《和平精英》及《王者榮耀》在內的國內及海外智能手機遊戲的收入增長所推動。季內，智能手機遊戲收入總額(包括歸屬於我們社交網絡業務的智能手機遊戲收入)及個人電腦客戶端遊戲收入分別為391.73億元及116.31億元。社交網絡收入增長29%至283.8億元。該項增長反映來自虎牙直播服務、視頻會員服務及音樂會員服務等數字內容服務以及遊戲虛擬道具銷售的收入貢獻。

另外，金融科技及企業服務業務第3季的收入按年增長24%至332.55億元。網絡廣告業務收入按年增長16%至213.51億元。

今年首9個月，集團收入3,483.95億元，按年升28%，股東應佔溢利1,005.45億元，按年升40%，基本每股盈利10.601元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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