【產經直播】港股短期已見頂？
2020年11月12日 16:48
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隔晚美股個別發展，港股喺周四(12日)表現反覆，高開182點後，最多升233點，其後受金融股拖累，掉頭下跌，最終收報26,169點，跌57點；恒指短期已見頂？26,000點支持力度有幾大？
上日重災區的科網股周四(12日)齊齊反彈，ATMXJ係咪已經見咗底？邊隻值得撈貨？騰訊(00700)收市後公布上季業績，好過市場預期，股價係咪會繼續反彈？另外，恒指成分股明日(13日)公布季檢結果，上次失落藍籌的美團(03690)今次呼聲甚高，股價大升半成，結果公布前要點部署？
另外，滙豐控股(00005)獲大行美銀唱好，預計環球經濟轉弱風險細，故上調滙控目標價12%至39.66元，不過，滙控股價今日回吐逾2%，40元關口阻力係咪好大？《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
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