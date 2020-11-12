屯門菁雋開放式單位6800元租出

新界區納米單位月租低於萬元。中原鄺家進表示，屯門區租賃氣氛不俗，其中菁雋本月暫錄約5宗租務成交，項目高層31室開放式單位，實用面積128方呎，租金叫價7,000元，放盤一星期，速獲一名單身上班族以6,800元承租，實用呎租約53元。單位業主於2019年8月以199萬元一手買入，租金回報率約4.1厘。

另一宗為屋苑中層26室，實用面積169方呎，同屬開放式單位，月租叫價7,800元，獲20餘歲年青人以7,400元承租，實用呎租約44元。

業主於2019年8月以275萬元一手買入，現租金回報約3.2厘。他又指，該盤現時約有13個租盤，月租叫價7,500元至10,500元，為開放式及一房單位，當中7個叫價低於1萬元。

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