京投交通科技或私有化

於公告日期，公司已知悉潛在要約人已啟動關於邀請專業顧問參與可能私有化的招標流程。倘可能私有化落實進行，則公司將會就有關可能私有化的建議詳情發出公告。

根據收購守則第3.7，公司將於每月刊發載述可能私有化進展的公告，直至根據收購守則第3.5刊發作出要約的確實意圖或決定不會作出要約的公告為止。

公司將於適當時候或根據上市規則及收購守則(視情況而定)之規定刊發進一步公告。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020