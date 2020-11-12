新盤動向：屯門瑧譽樓書上網　部分洋房連獨立居室出售

同時，每座洋房均設地下前後花園，內設私人升降機直達各樓層，包括天台及地庫。大部分洋房設有天台泳池，每戶配備至少兩個車位。

最特別的是，項目設有19間「庭園居室」，為開放式或一房設計，實用面積由470至650方呎，將配相應洋房出售。有關「庭園居室」與洋房分隔，私隱度十足，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等，用途廣泛。

該公司銷售及市務部總監朱美儀表示，樓盤為近年難得一見前臨沙灘的全新洋房項目，每戶均享遼闊海景，料將獲中港商人買家歡迎。項目隨即接受貴賓預約參觀現樓，並計劃短期內以招標形式推售項目部分聯排洋房及居室。項目在較早前已獲批入伙紙，預料將於明年6月獲批滿意紙。

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