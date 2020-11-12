新冠肺炎：英國上季經濟按季增15.5%　第4季前景不明

英國國家統計局公布，英國第3季經濟按季增長15.5%，為1955年以來最大增幅，但由於當地再度封城，第4季經濟前景不明朗。

統計局表示，英國第3季國內生產總值(GDP)按季增15.5％，也自第2季創紀錄衰退19.8%大幅反彈。

不過，英國自本月5日再度實施為期1個月的部分封城措施，可能讓第4季經濟再度失速。此外。另外，英國與歐盟的貿易協議談判期限將至，英國無協議脫歐的情況可能進一步拖累經濟。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020