德勤劈炮及退任潮未完 11個月累涉90企核數師
2020年11月12日 17:29
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德勤‧關黃陳方會計師事務所(下稱德勤)再「劈炮」！計及最新公布更換核數師的集一控股(01495)，德勤過去近11個月以來，已公布辭任及退任90家香港上市公司核數師職務。
集一控股公布，由於與德勤未能就截至今年12月31日止財政年度之核數費用達成協議，故德勤辭任該公司核數師，自11月11日起生效。該公司董事會於審核委員會推薦下，建議委任大華馬施雲會計師事務所為該公司之核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，並任職至該公司下屆股東周年大會結束為止。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的香港上市公司至少90家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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