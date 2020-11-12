德勤劈炮及退任潮未完　11個月累涉90企核數師

集一控股公布，由於與德勤未能就截至今年12月31日止財政年度之核數費用達成協議，故德勤辭任該公司核數師，自11月11日起生效。該公司董事會於審核委員會推薦下，建議委任大華馬施雲會計師事務所為該公司之核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，並任職至該公司下屆股東周年大會結束為止。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020