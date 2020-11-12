結果出爐！iBond認購總額383億元　每人最多可獲4手

政府今日(12日)公布第七批通脹掛鈎債券(iBond)的認購及配發結果，投資者最多可獲4手。

根據配售銀行及香港中央結算公司所提供的認購資料，截至2020年11月5日下午2時認購期結束為止，政府共收到45.63萬份有效申請，申請的債券本金總額達383.61億元。

值得留意的是，iBond的最終發行額為150億元。政府按照2020年10月5日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲4手。19.63萬份認購3手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的25.99萬份申請(即認購3手以上者)，均將先獲發3手債券，並進行抽籤，其中23.09萬份申請將獲配發多一手債券。

港府表示，很高興見到是次通脹掛鈎債券錄得超額認購，反映在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，受到歡迎。今次債券的發行亦有助提高投資大眾對債券的認識及興趣，推動本地零售債券市場發展。

通脹掛鈎債券將於2020年11月16日發行，於2020年11月17日在香港聯合交易所上市。

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