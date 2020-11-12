港交所擬推新股電子平台 縮結算周期
2020年11月12日 17:49
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香港交易所(00388)行政總裁李小加在網誌上表示，正計劃推出一個電子平台，讓市場各方和監管機構都能獲取新股發行資訊，並且無縫互動，通過技術改革實現新股上市程序簡化、完全無紙化、結算周期大大縮短，以及減少新股申購預繳凍結資金。
他提到，現行新股實行定價後五日掛牌的「T+5」制度，惟很多國際市場都可以做到「T+1」，如果遇到造成市場波動的國際大事，可能令新股市場價格反應滯後，影響市場效率。
李氏指，港交所籌劃新股結算平台已久，形容是香港新股市場20多年來最大的基礎設施改革，一旦完成改革，將大幅提升新股市場定價效率，尤其大幅減少新股凍結資金。同時能消除新股發行引致香港銀行間市場流動性的不必要波動，並有助將來新股發行制度作進一步改革，提升香港作為國際金融中心的長期競爭力。
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