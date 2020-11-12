港交所擬推新股電子平台　縮結算周期

他提到，現行新股實行定價後五日掛牌的「T+5」制度，惟很多國際市場都可以做到「T+1」，如果遇到造成市場波動的國際大事，可能令新股市場價格反應滯後，影響市場效率。

李氏指，港交所籌劃新股結算平台已久，形容是香港新股市場20多年來最大的基礎設施改革，一旦完成改革，將大幅提升新股市場定價效率，尤其大幅減少新股凍結資金。同時能消除新股發行引致香港銀行間市場流動性的不必要波動，並有助將來新股發行制度作進一步改革，提升香港作為國際金融中心的長期競爭力。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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